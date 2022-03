Gand-Wevelgem: Wout van Aert est le grand favori à sa propre succession

Une semaine. C’est ce qui sépare les coureurs du deuxième monument de la saison, le Tour des Flandres. Mais avant de batailler sur les pavés du Ronde, le peloton se donne rendez-vous ce dimanche à Ypres pour disputer la classique World Tour, Gand-Wevelgem. Au programme, plus de 248 kilomètres à travers la Flandre Occidentale. Entre plaines, monts et pavés, les difficultés seront présentes, le spectacle aussi. Si la météo joue généralement un rôle majeur, ça ne sera pas le cas cette année. Un grand soleil et de faibles rafales de vent attendent les coureurs aujourd’hui, une bonne nouvelle pour les moins adroits du peloton. Mais dans ces conditions, à quels scénarios s’attendre ?

Classique des sprinters, mais…

Si de grands noms comme Mario Cipollini et Sean Kelly se sont imposés par le passé, lui valant le surnom de « classique des sprinters », les dernières éditions de Gand-Wevelgem se sont rarement achevées sur un sprint massif. Une arrivée à 7 l’année dernière, ils n’étaient que 9 en 2020. Malgré une tendance à l’offensive, ses faibles secteurs pavés et son nombre limité de monts à escalader (9), fait d’elle une classique accessible à bon nombre de coureurs. Si le tenant du titre, notre compatriote Wout van Aert, fait partie des grands favoris, la concurrence sera rude entre spécialistes des Flandres et purs sprinters.