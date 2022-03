Un 8e Spike d’or pour Thiam, un 2e pour Abdi

De son côté, la double championne olympique en titre avait bel et bien effectué le déplacement afin d’inscrire pour la 8e fois de suite son nom au palmarès. « C’est évidemment le genre de récompense qui fait plaisir mais je me bats avant tout pour les médailles dans les grands championnats », expliquait-elle tout sourire avant d’aller chercher son prix. « Remporter huit fois ce Spike d’or, c’est juste incroyable et je n’ai pas envie que cela cesse. D’autant que certains de mes anciens trophées, qui étaient chez ma maman, ont été volés lorsqu’elle a été cambriolée. Peut-être que les voleurs pensaient qu’ils avaient une valeur autre que sentimentale ! »

D’abord repoussée en fin d’année dernière pour cause de crise sanitaire, la cérémonie du Spike d’or – version 2021, forcément – a logiquement couronné le marathonien Bashir Abdi chez les hommes ainsi que l’heptathlonienne Nafissatou Thiam chez les femmes, samedi à Malines. Médaillé de bronze à Tokyo, recordman d’Europe à Rotterdam et déjà chaussé d’or en 2019, le premier était absent parce qu’il poursuit actuellement sa préparation en Ethiopie, avec le marathon de Rotterdam en ligne de mire, le 10 avril. Du moins s’il est rétabli de la blessure au mollet qui l’a récemment empêché de prendre part au semi-marathon de Gand…

Avant de s’envoler dès samedi prochain pour un stage de trois semaines sous le soleil de Belek en Turquie, Nafissatou Thiam n’a évidemment pas manqué de féliciter Noor Vidts, présente elle aussi à Malines. Déjà quatrième à Tokyo, l’athlète de Vilvorde vient en effet d’être sacrée championne du monde du pentathlon en salle, battant au passage le record de Belgique de Thiam. « Je n’ai pas su regarder toute la compétition mais j’ai tout de même vu la première et la dernière de ses épreuves », détaillait Thiam. « Noor est une fille qui a un talent fou, avec qui je m’entends super bien. Elle a réalisé une grosse perf’ tant au niveau de sa place que de sa performance pure. Ce titre, elle l’a amplement mérité. Je suis contente pour elle comme je sais qu’elle est contente pour moi dès que je performe à un haut niveau. Après, je ne peux pas dire si elle peut encore progresser pour me pousser encore plus dans mes derniers retranchements. Noor est déjà une concurrente : quand je suis en compétition, je ne regarde que mes propres performances, pas celles des autres. Je ne le fais pas avec les athlètes étrangères, ce n’est pas comme si ce titre allait changer quoi que ce soit entre nous. Au contraire, on doit être fier, dans un pays aussi petit que la Belgique, de compter deux championnes de ce calibre. Je crois que quand on va débarquer lors des prochaines compétitions, nos concurrentes vont avoir peur de la Belgique ! »