«Ce serait historique»: les Diablotins à un pas de la qualification pour l’Euro 2023

Avec un bilan parfait de 18 points sur 18, les U21 belges comptent neuf unités d’avance sur le Danemark, qui compte deux matches de moins, alors qu’il ne leur reste que deux rencontres à disputer. Tout autre résultat qu’une défaite sera donc synonyme de qualification pour la Géorgie et la Roumanie.

« Ce match n’est pas plus important qu’un autre. Nous devons simplement penser à jouer comme nous l’avons toujours fait. Je ne sens pas plus de pression dans le groupe. Tout le monde est détendu pour bien préparer ce match. Nous nous déplacerons au Danemark avec confiance et l’objectif de faire un bon résultat », a précisé le joueur de l’Antwerp Michel-Ange Balikwisha.