Irlande – Belgique: Thierry Henry copieusement hué à chacune de ses apparitions sur le grand écran du stade (vidéo)

Thierry Henry est en territoire ennemi ce soir à l’occasion du déplacement des Diables rouges en Irlande. L’adjoint de Roberto Martinez a pu le constater en cours de rencontre.

Au moment où l’ancien attaquant français est apparu sur l’écran géant, l’Aviva Stadium l’a copieusement hué. Les supporters irlandais n’ont évidemment pas oublié ce match de barrages pour la Coupe du monde 2010. Henry avait qualifié la France pour le Mondial en Afrique du Sud en inscrivant ce fameux but de la main. Un but très controversé et qui a éliminé l’Irlande.