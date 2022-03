Les bulletins des Diables rouges en Irlande: Tielemans et De Ketelaere n’ont pas été à la hauteur

5,5 Mignolet : peu d’interventions pour le Brugeois, autoritaire dans les airs, notamment en fin de match, mais surpris par la déviation de Theate sur le but d’Ogbene. Il se couche bien sur un tir lourd de Robinson à l’heure de jeu. Peut-être sa main aurait-elle pu être plus ferme sur le deuxième but de Browne ?

6 Denayer : certainement le défenseur le plus serein en première période, même si son intervention de la tête n’a pas permis à son équipe de respirer sur le but irlandais. Celle sur la ligne de Mignolet, sur une déviation de Robinson, a par contre évité le 2-1. Sans démériter, il est toutefois encore impliqué sur l’action qui amène le 2-2.