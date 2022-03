Heureuse nouvelle pour Dries Mertens: le Diable rouge annonce la naissance de son fils Ciro Romeo (photo)

Dries Mertens et sa compagne Kat Kerkhofs ont accueilli leur premier enfant ce samedi 26 mars.

Alors que les Diables rouges affrontaient l’Irlande, Dries Mertens a passé un samedi inoubliable du côté de Naples. Et pour cause : sa compagne Kat Kerkhofs et lui sont devenus les heureux parents d’un petit garçon.

Le couple a annoncé la naissance de Ciro Romeo en publiant une belle photo sur les réseaux sociaux.