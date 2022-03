«Un sentiment de trop peu», «Pas toujours incisifs»: les réactions des Diables rouges après le partage en Irlande (2-2) Les Diables rouges ont été quelque peu décevants, ce samedi soir, en Irlande (2-2). Un match amical qui ne restera pas gravé dans les mémoires, assurément.

Par Rédaction avec Jonas Bernard Publié le 26/03/2022 à 20:43 Temps de lecture: 2 min

Les Diables rouges ont décroché un partage quelque peu décevant à l’Aviva Stadium de Dublin. Si Roberto Martinez n’a volontairement pas repris ses cadres, il a donné une chance aux plus jeunes et à ceux qui ont eu moins de temps de jeu en équipe nationale. Après la rencontre, les joueurs – dont Arthur Theate et Hans Vanaken – ont pris la parole et sont revenus sur cette partie. Arthur Theate : « Je n’aime pas parler de moi, mais plutôt de l’équipe. Nous avons eu 30 minutes de qualité puis on a un peu arrêté de jouer après le but irlandais, en oubliant un peu nos principes alors qu’on devait continuer. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit travailler, mais personnellement, je me sens bien avec Dedryck, Jason mais aussi Throgan. Les automatismes se créent. L’ambiance ? On doit pouvoir gérer ça, comme on l’a fait au pays de Galles ou ailleurs. Nous avons des joueurs qui y sont habitués. »

Hans Vanaken : « Nous avons très bien démarré la rencontre en contrôlant le ballon et en respectant le plan initial. Nous prenons malheureusement deux buts, sous la pression du public. Nous n’avons pas toujours été incisifs. Nous jouons ensemble depuis longtemps, et ici, avec les nouveaux, il fallait un peu se chercher. Mon but ? Je sais que je peux être dangereux sur corner. Ça fait toujours plaisir d’être décisif, surtout avec les Diables rouges. »