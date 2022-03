Havertz et Werner, les attaquants de Chelsea, donnent la victoire à l’Allemagne contre Israël (2-0)

Contraint par l’absence de plusieurs joueurs clés (Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Niklas Süle, Serge Gnabry), il avait bâti contre Israël une formation partiellement expérimentale, où le petit prodige de 19 ans Jamal Musiala était l’unique joueur du Bayern Munich au coup d’envoi.

Marc-André ter Stegen remplaçait Manuel Neuer dans les buts. Les deux Parisiens Thilo Kehrer et Julian Draxler étaient titulaires.

L’absence d’automatismes a été visible en attaque, notamment en première période. Le danger est essentiellement arrivé par le côté gauche, où le très offensif latéral David Raum (Hoffenheim) a brillé par le nombre et la qualité de ses centres, pour sa quatrième sélection.

Les «Chelsea boys» ont débloqué la partie: Havertz a marqué de la tête sur un corner de Raum (1-0, 36e) et Werner a dévié dans le but un coup franc d’Ilkay Gündogan (2-0, 45e+1). Werner, à la peine actuellement avec Chelsea, conserve toute la confiance de Flick, avec qui il a marqué six buts en six sélections depuis septembre.

Malgré les entrés des Munichois Thomas Müller et Leroy Sané en deuxième période, les Allemands ont continué à pêcher dans la dernière ou l’avant-dernière passe.

Les dernières secondes ont été une histoire de pénalties manqués. Müller en a tiré un sur la barre à la 89e minute, et Kevin Trapp — entré à la pause pour l’Allemagne — a en repoussé un autre de Yonatan Cohen dans le temps additionnel (90e+4).