Tout savoir sur le changement d’heure de cette nuit

Le passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été a eu lieu cette nuit. À 2 heures du matin, les aiguilles ont avancé d’une heure. A deux heures du matin il était en fait 3 heures. Nous avons donc perdu une heure de sommeil. Conséquence directe de ce changement d’heure, le soleil s’est levé plus tard ce matin et se couchera plus tard ce dimanche soir.

La Belgique applique le système de l’heure d’été et de l’heure d’hiver depuis 1977. Le principal objectif était que les gens profitent plus longtemps de la lumière du jour et ainsi, d’économiser de l’énergie. Les opposants à ce système mettent en avant la perturbation du rythme biologique.