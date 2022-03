Mercato des Diables Rouges : prêté par Leicester, Dennis Praet pourrait finalement rester en Serie A

Recruté lors du mercato estival 2019 par Leicester City, Dennis Praet a été finalement prêté par les Anglais au Torino en août 2021 pour une saison complète. Comme l’explique la Gazzetta dello Sport ce dimanche matin, la direction turinoise souhaiterait prolonger le prêt du Diable Rouge pour une autre saison. A voir désormais si les Anglais vont être d’accord.

En Serie A, Dennis Praet a pris part à 17 rencontres de championnat cette saison, inscrivant notamment deux goals et délivrant une passe décisive. Absent depuis février à cause d’une fracture au métatarse, Dennis Praet devrait être éloigné des terrains jusqu’à la fin de saison régulière. L’ancien joueur de la Sampdoria a été prêté au Torino par Leicester pour une saison. Le club italien qui pointe désormais à la 11ème place du classement dispose d’une option d’achat pour acheter définitivement le milieu belge. Cependant, faute de moyen financier, le Torino serait incapabl de lever l’option. Raison pour laquelle les Turinois souhaitent prolonger d’un an le prêt du joueur. Leicester écoute et devrait évaluer la situation très bientôt.