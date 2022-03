Mauvaise hygiène de vie, demande étonnante… Leipzig ne souhaite pas conserver Ilaix Moriba

Ilaix Moriba est un espoir du football international. Le milieu guinéen de 19 ans a rejoint Leipzig en provenance du Barcelone contre un chèque de 16 millions d’euros lors du mercato estival 2021. Six matchs plus tard avec le club allemand, Ilaix Moriba rejoint finalement Valence sous la forme d’un prêt de six mois. De temps en temps titulaire en Liga, le jeune milieu retrouve quelques couleurs mais malgré ça, le RB Leipzig ne souhaite pas conserver le joueur. En cause ? Son mauvais comportement à répétition.

D’après le journal allemand Bild, Leipzig regrette son choix d’avoir investi plus de 15 millions d’euros sur le jeune milieu formé à la Masia. La mentalité du joueur ne semble pas être compatible avec celle du club. Toujours d’après le quotidien allemand, le joueur aurait demandé aux kinésithérapeutes de lui apporter des raisins durant les séances de massages. En plus de cela, le club allemand reproche à Ilaix Moriba son hygiène de vie.