Pollution: fin de l’alerte au smog

La phase d’alerte relative à la pollution aux particules fines a été levée dimanche matin grâce à l’amélioration de la qualité de l’air. Les concentrations de particules fines ont chuté rapidement cette nuit et sont repassées sous le seuil d’information de 50 mg/m3, confirme la Cellule interrégionale de l’Environnement (Celine).

A 8h dimanche, les concentrations moyennes de PM10 sur 24 heures étaient de 40 mg/m3 en Flandre, contre 39 mg/m3 en Wallonie et à Bruxelles, détaille la cellule interrégionale. Les concentrations moyennes devraient être comprises entre 20 et 40 mg/m3 pendant la journée, et peut-être légèrement supérieures localement.