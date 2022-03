Formule 1: après son accident impressionnant, Mick Schumacher donne des premières nouvelles rassurantes (photo)

Mick Schumacher, fils de Michael Schumacher, a donné de ses nouvelles sur Twitter après sa sortie de piste lors des qualifications du Grand Prix de Formule 1 d’Arabie saoudite sur le circuit de Jeddah. Le pilote allemand avait inquiété bon nombre de pilotes et de fans après son accident très violent.

Sur Twitter, le pilote de l’écurie américaine « Haas » s’est montré rassurant et reconnaissant : « Salut tout le monde, je voulais juste dire que je vais bien. Merci pour les gentils messages. La voiture était super, on reviendra plus fort. »