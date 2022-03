Le prince William laisse augurer un pas en arrière de la couronne dans le Commonwealth

Le prince William a ouvert la porte à une future diminution du rôle de la monarchie britannique dans le Commonwealth, après une tournée dans les Caraïbes dont certaines images ont été critiquées pour leurs relents de colonialisme.

« Je sais que cette tournée a mis encore plus en lumière des questions sur le passé et l’avenir », a déclaré dans un communiqué samedi soir le prince de 39 ans, deuxième dans la ligne de succession au trône. « Au Bélize, en Jamaïque et aux Bahamas », pays indépendants mais dont la reine Elizabeth II est cheffe d’Etat, « c’est au peuple de décider de cet avenir », a déclaré le petit-fils de la souveraine.