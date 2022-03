Mercato : interrogé sur son avenir, Paul Pogba reste assez flou quant à l’idendité de son futur club

« Rien n'est décidé sur mon avenir, il n’y a rien de fait » a-t-il commencé avant d’ajouter qu’il souhaitait bien finir cette saison et remporter la Coupe du Monde au Qatar : « J’ai envie d’y être, d’assister à une autre Coupe du monde. On veut rentrer dans l’histoire aussi en gagnant deux fois d’affilée ».

Son avenir en club n’est pas clair. D’après Julien Maynard, journalisté à Téléfoot, le Paris Saint-Germain et la Juventus seraient fortement intéréssés par la signature gratuite du médian français. Cependant, une prolongation à Manchester n’est pas non plus exclu pour l’ancien joueur de la Juventus. Ce dernier est arrivé à United en août 2016 pour la coquette somme de 105 millions d’euros. Avec les Reds, Paul Pogba a notamment remporté l’Europa League en 2017.