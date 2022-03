Tour de Catalogne : Sergio Huigita remporte le classement final, la dernière étape pour Andrea Bagioli (vidéo)

Sergio Higuita s’était emparé du maillot de leader samedi au terme de la 5e étape, qu’il a terminée en 2e position derrière l’Équatorien Richard Carapaz (INEOS Grenadiers). Le Colombien a réussi à conserver sa 1re place dimanche au terme de la dernière étape, qui se terminait sur les hauteurs de Montjuic, où la bosse de Montjuic (2e catégorie, 2,4 km à 4,7 %) a été gravie à six reprises.

Le Colombien Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) a remporté le 101e Tour de Catalogne (WorldTour), qui s’est achevé dimanche à Barcelone. La victoire dans la 7e et dernière étape, dessinée autour de Barcelone (138,6 km), est revenue à l’Italien Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl).

Andrea Bagioli s’est montré le plus rapide au sprint en devançant le Hongrois Attila Valter (Groupama-FDJ) et l’Espagnol Fernando Barcelo (Caja Rural - Seguros RCA). Dylan Teuns (Bahrain Victorious) a terminé 5e et premier Belge.

Sergio Higuita s’est classé 9e de l’étape, juste devant Carapaz. Au général, le Colombien finit avec 16 secondes d’avance sur l’Équatorien et 52 sur le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates), 16e dimanche.