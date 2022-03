Poubelles qui débordent, des déchets partout: l’état déplorable du vestiaire italien après la défaite face à la Macédoine du Nord (vidéo)

L’élimination de l’Italie face à la Macédoine du Nord semble avoir laissé des traces en Italie. Depuis peu, une vidéo fait polémique sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on y voit l’état dans lequel la sélection italienne a laissé son vestiaire après la défaite face à la Macédoine du Nord. Les joueurs ont quitté le vestiaire dans un piteux état.

Ce jeudi 24 mars, l’Italie recevait la Macédoine du Nord en demi-finale des Barrages qualificatifs pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. La rencontre s’est déroulée en Sicile, au Stade Renzo Barbera de Palerme. Après la défaite sur le score de 0-1, suite à un but d’Aleksandar Trajkovski, les joueurs italiens, éliminés et frustrés ont laissé leur vestiaire dans un très mauvais état. Déchets, bouteilles d’eau à moitié vide, plats non terminés. La vidéo qui circule énormément sur les réseaux sociaux ne met pas en avant le savoir-vivre des joueurs italiens, loin de là.