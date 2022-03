Gand-Wevelgem : une journaliste de L’Equipe crée la polémique en s’affichant en direct avec un drapeau flamingant (photo)

Le drapeau officiel flamand et le drapeau flamingant possèdent des différences assez notables. Le dragon du drapeau officiel flamand possède une langue et des griffes rouges, en plus du jaune et du noir. A l’inverse, le drapeau flamingant, symbole du mouvement flamand le plus radical et anti-belge a laissé tomber le rouge, et le drapeau noir et jaune est resté.