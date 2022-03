«Nubo», un mail local et respectueux des données

Peu de choses dans la vie sont aussi simples que de se créer une adresse Gmail. Logique quand on sait qu’elle est absolument incontournable pour peu que l’on utilise un téléphone Android. Cela prend trois minutes, c’est gratuit, mais cela n’est pas sans contrepartie. La messagerie en ligne de Google collecte en effet une flanquée de données telles que la localisation, l’identifiant publicitaire de l’appareil, les historiques d’achats et de recherche, les contacts, les contenus des emails et des SMS, etc. La plupart de ces données sont ensuite revendues à des fins publicitaires.

Bien sûr, la messagerie d’Alphabet n’est pas la seule à se montrer particulièrement vorace quant à la quantité de données récoltées. Yahoo ou Outlook eux aussi piquent bien plus de données que celles nécessaires à leur fonctionnement, afin de les revendre.