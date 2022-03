Une famille entière défenestrée en Suisse

C’est un témoin qui a trouvé au sol les cinq membres de cette famille française, jeudi matin vers 7 heures, et alerté la police du Canton de Vaud. « Je venais de sortir sur mon balcon quand j’ai vu la scène. J’ai cru qu’il s’agissait d’un accident de la circulation (…) Un jeune homme m’a expliqué, choqué, qu’il avait vu les corps tomber devant lui », a révélé Ibrahima dans les colonnes du journal Le Parisien. Le père (40 ans), son épouse et sa sœur jumelle, nées en 1980, sa fille de 8 ans, sont morts sur le coup, alors que le fils de 15 ans a été hospitalisé dans un état grave, rapporte La Voix du Nord.

Comment en est-on arrivé là ?

Le matin même, des gendarmes étaient allés au domicile de la famille, un appartement rue du Casino à Montreux, pour un « mandat d’amener » à l’encontre du père, lié à la scolarisation de l’enfant âgé de 15 ans. « Les gendarmes n’ont pas pu entrer et c’est à ce moment que la décision a été prise par cette famille de se lancer en bas du balcon depuis le 7e étage », explique le porte-parole de la police, Jean-Christophe Sauterel. Les gendarmes assurent avoir toqué à la porte et entendu une voix leur demandant qui ils étaient. Après, il n’y a plus eu aucun bruit. « La présence d’une autre personne dans l’appartement au moment de faits a pu être exclue en l’état de l’enquête », ajoute la police.

Que sait-on sur cette famille ?

La police a annoncé procéder à une enquête de voisinage pour connaître son « environnement » et savoir comment « vivait cette famille », explique Jean-Christophe Sauterel. Elle était établie en Suisse « depuis un certain temps ». Une famille qui « n’était pas du tout connue ni de la justice, ni des services de police en dehors de cette procédure en lien avec la scolarisation ».

Cette famille, dont le profil interpelle particulièrement les enquêteurs, vivait recluse dans son cinq-pièces, volets fermés, selon la police vaudoise. De nombreuses denrées alimentaires, médicaments et packs d’eau y étaient entreposés. Selon RTS, la chaîne de télévision suisse, la sœur de 8 ans n’était pas scolarisée et n’apparaissait sur aucun registre de population.

Le père, sa femme et sa sœur jumelle ont réalisé de grandes et longues études. Lui était diplômé de Polytechnique, avait travaillé aux ministères du Budget et des Affaires étrangères, mais était depuis dans le commerce, à la maison, toujours selon Le Parisien. Elles étaient médecins. « Ils étaient très introvertis », confie une voisine, qui ajoute que l’épouse, apparemment malade, se déplaçait avec une canne. Le nom du père et celui de la sœur jumelle étaient seulement inscrits sur la boîte aux lettres.