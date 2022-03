Les prix de l’énergie et la quête de l’indépendance donnent des ailes à Veolia

Le rouge et blanc de Veolia s’impose dans le paysage belge où la marque Suez va bientôt disparaître suite à l’absorption du groupe français par son concurrent. Recherche d’efficacité et d’indépendance énergétique, économie circulaire, essor des renouvelables, le climat est favorable aux affaires de Veolia.

C’était dans l’air depuis la réussite de l’offre publique d’achat de Veolia sur son concurrent Suez, en janvier dernier. Vendredi, Veolia Belgique-Luxembourg a annoncé « l’intégration de ses activités avec celles de Suez Belgique ». Le nouveau géant mondial des services dans la « transformation écologique » pourra, chez nous, offrir une gamme quasi complète aux entreprises et aux collectivités. De l’efficacité énergétique en passant par la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets, l’épuration de l’eau, la gestion de la demande d’électricité, le nettoyage industriel, etc.