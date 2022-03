Roman graphique: «On est obsédés par les zones d’ombre du pouvoir.»

Elysée. En France, plus qu’un palais, c’est une obsession. Le pays vit au rythme de ses conquérants et de ses bannis. Tous ceux qui l’ont occupé rêvent d’y revenir, à l’image de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande. Les journalistes d’investigation Gérard Davet et Fabrice Lhomme ont approché ses locataires de très près, au point de leur consacrer des best-sellers : Sarko m’a tuer, Un président ne devrait pas dire ça et Le traître et le néant . Ils ont aussi éclairé ou révélé de nombreux scandales politiques, venus entacher l’exercice du pouvoir ces vingt dernières années, comme les affaires Tapie, Clearstream, Bettencourt, Fillon, Bygmalion…