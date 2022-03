Une piste d’athlétisme à deux millions mais toujours pas de vrai lifting du Heysel

Deux ans de pandémie et la guerre en Ukraine semblent avoir raison du projet de rénovation lourde du stade Roi Baudouin. Les 170 à 200 millions estimés sont en train de fondre au soleil du désintérêt politique. À l’Union belge, on ne parle plus que d’une perspective très hypothétique chiffrée à 60 millions… introuvables !