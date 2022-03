Filigranes: Marc Filipson fait un pas de côté après la plainte et les témoignages accablants d’employés

Les travailleurs vivent dans un climat de peur, encaissent brimades et humiliations et ont du mal à faire respecter leurs droits. Tous les témoignages désignent le patron de Filigranes, Marc Filipson, comme responsable. 48 employés ont récemment signé une demande d’intervention psychosociale collective chez un conseiller en prévention externe, a dévoilé BX1 ce vendredi.

Ce week-end, dans une lettre dont le contenu est dévoilé par La Libre, Marc Filipson annonce faire un pas de côté. « Depuis quelques jours, Filigranes et moi-même sommes au cœur d’un orage médiatique. En cause : mon style de management et un certain nombre de mauvaises habitudes et comportements qui rendent difficile la vie professionnelle de mes collaborateurs. Je n’avais pas réalisé que mon attitude pouvait provoquer tant de souffrances chez certains, et j’en suis absolument désolé », écrit-il.