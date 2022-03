La technologie, alliée de taille dans la lutte contre le cancer

Le temps, une donnée clé lorsque l’on parle de cancer. Tous les jours gagnés dans le diagnostic et la prise en charge thérapeutique sont des chances supplémentaires de survie. Dans le dernier baromètre de la Fondation contre le cancer, les experts rappelaient l’importance du dépistage pour augmenter les chances de guérison. Un constat particulièrement vrai pour le cancer poumon. En Belgique, il représente 12 % de tous les cancers diagnostiqués, soit le troisième plus répandu. Et celui aussi qui présente un des plus mauvais taux de survie à 5 ans : à peine 20 %. En cause ? Essentiellement le retard de diagnostic, le cancer étant détecté à un stade où les traitements de radiothérapie, de chimiothérapie ou de chirurgie sont moins efficaces. Les experts belges recommandent d’ailleurs, en plus de la prévention (contre le tabagisme notamment), de mettre l’accent sur le dépistage en améliorant les programmes existants mais aussi en mettant en place de nouvelles techniques de diagnostic.