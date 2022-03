Grand Baromètre: près d’un Belge sur deux a peur de ne plus pouvoir payer ses factures d’énergie

Les fournisseurs d’énergie craignent dès lors une augmentation du nombre de clients en difficulté de paiement, ce qui pourrait mettre à mal leur stabilité financière. Et ce n’est pas le Grand Baromètre Ipsos-Le Soir-RTL-VTM-Het Laatste Nieuws qui va les rassurer. Selon ce récent coup de sonde, 44 % des Belges disent avoir « peur de ne pas arriver à payer » leurs factures d’énergie dans les prochains mois (contre 41 % des Belges qui n’ont pas peur, et 15 % qui ne savent pas répondre). Le syndrome de la facture épouvantail est plus marqué côté francophone, où 58 % des Wallons craignent de ne plus être en mesure d’honorer leurs dettes énergétiques. Idem en région bruxelloise : 56 % des sondés y expriment cette même peur de l’insolvabilité. Les Flamands sont, eux, moins inquiets : seuls 35 % des personnes interrogées craignent le défaut de paiement.

Les chiffres donnent le tournis. Et on a beau les publier depuis des semaines, impossible de s’y habituer. Sur un an, la facture d’électricité s’est envolée de 80 % (entre février 2021 et 2022, selon le tableau de bord du régulateur fédéral énergétique, la Creg). La hausse est encore plus violente pour la molécule de gaz naturel, en hausse de 175 % sur le même laps de temps. De quoi faire mal au budget des ménages.

Notons que cette question avait déjà été posée en septembre 2021, dans une autre version du Grand Baromètre. Si le moral des Flamands ne se dégrade pas face aux factures, Wallons et Bruxellois sont, eux, nettement plus pessimistes qu’il y a six mois. A l’époque, 49 % des Wallons et 40 % des Bruxellois avaient peur de ne plus pouvoir payer la note de gaz et d’électricité. Un indicateur qui s’est donc dégradé de 9 points côté wallon, et même 16 points dans la capitale, soit une progression nettement supérieure à la marge d’erreur.

C’est parmi les électeurs du PTB et du PS que l’inquiétude face à un décompte énergétique (trop) salé est la plus vive. Il ressort également de ce baromètre que le tourment est plus vif chez les moins de 55 ans que chez leurs aînés.