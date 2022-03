Khalil Aouasti préface la commission spéciale «traite des êtres humains»: «Le phénomène réel est largement sous-estimé»

Ce lundi une commission spéciale dédiée à la traite et au trafic d’êtres humains entame ses travaux. Ils dureront au moins huit mois. Entretien avec son président, Khalil Aouasti (PS).

Coup d’envoi ce lundi ! Une commission spéciale dédiée à la traite et trafic d’êtres humains (TEH) s’ouvre à la Chambre. Elle sera présidée par un socialiste, le député bruxellois Khalil Aouasti (35 ans). Il préface pour Le Soir huit mois de travaux à venir sur cette problématique criminelle aussi discrète que variée, allant de l’exploitation économique à la mendicité forcée, en passant par le trafic de migrants. Une commission promise dans l’accord de gouvernement, retardée à cause de la pandémie.

« Il y a un problème sur la traite et le trafic d’êtres humains en Belgique », estime le député. « Il y avait la volonté de mettre le focus et la lumière sur ce gros problème. On estime que, même s’il est traité, il est insuffisamment traité. »