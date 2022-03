Grand baromètre: le Belge a peur de la guerre et n’a aucune envie de s’impliquer

L’invasion de l’Ukraine par la Russie inquiète une large majorité de la population interrogée dans le cadre de notre Grand Baromètre Le Soir-RTL-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM. Les répondants demandent encore plus de sanctions mais pas d’intervention directe de nos soldats.

Cela fait un peu plus d’un mois que Vladimir Poutine a lancé son « opération militaire » visant à envahir Ukraine. Les images de cette guerre qui se déroule à 1.500 kilomètres de Bruxelles défilent en boucle dans les rendez-vous d’information et provoquent une légitime inquiétude au sein de la population. Cela se ressent dans notre Grand Baromètre Le Soir-RTL-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM. On peut constater que moins d’un répondant sur dix assure « ne pas avoir peur » du conflit qui ravage le pays voisin de la Pologne. Dit autrement, 90 % des Belges sont au moins un peu stressés. Dans le détail, une large majorité de la population dit avoir « assez peur » ou « très peur ». Il n’y a pas de grande différence de perception que l’on suive cette actualité depuis le sud, le centre ou le nord du pays, bien que les néerlandophones soient classés comme les moins inquiets par la situation.