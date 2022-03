Grand Baromètre: le Belge soutient l’accueil des réfugiés ukrainiens, mais pas sous son toit

Près de quatre millions d’Ukrainiens ont été forcés de quitter leur pays à cause de la guerre. Tous ceux qui s’installeront dans un pays européen comme la Belgique auront droit à la protection temporaire. Ce mécanisme a été activé pour la première fois vu l’ampleur dramatique de la situation. Il permet aux réfugiés d’obtenir, sur simple présentation de leur passeport, un titre de séjour d’un an, qui peut être prolongé jusqu’à maximum trois ans. A la clé également, tous les droits d’un étranger en séjour légal : un revenu d’intégration, un permis de travail ainsi que l’accès à nos systèmes de santé et d’éducation.