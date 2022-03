Grand Baromètre: un bulletin correct pour la gestion de la crise du covid

Les sondés sont souvent prompts à exprimer leur ras-le-bol ou leur manque de confiance envers la classe politique. Dans notre dernier sondage de décembre 2021, 57 % des Belges exprimaient par exemple qu’ils ne faisaient pas confiance au gouvernement fédéral dans la gestion de la pandémie (contre à peine 29 % de la population ayant la foi).

Mais à l’heure de dresser un bilan de deux ans de crise covid, voilà que le Belge se montre un peu plus reconnaissant. Interrogés par Ipsos sur leur niveau de satisfaction de la gestion de crise par les gouvernements belges, ils se partagent en deux camps quasi équivalents. 47 % des sondés se disent plutôt satisfaits voire très satisfaits des actions gouvernementales, contre 48 % de personnes insatisfaites (le solde ne sait pas). Un taux de satisfaction plus prononcé en Wallonie (51 %) et à Bruxelles (53 %) qu’en Flandre (45 %), seule région où les insatisfaits sont majoritaires.