Grand Baromètre: le Belge de plus en plus pro-nucléaire

Le gouvernement fédéral a décidé : il va négocier avec l’exploitant Engie pour tenter de prolonger de dix ans la durée de vie des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3. Une décision qui ne devrait pas soulever de grande fronde populaire, si l’on en croit notre Grand Baromètre. Les 2.614 personnes sondées devaient choisir leur scénario nucléaire préféré parmi trois propositions (un seul choix possible, à moins de répondre « je ne sais pas »). Et le scénario d’un arrêt complet de la production atomique en 2025 est, de loin, celui qui fait le moins d’adeptes. Seuls 9 % des Belges plaident pour une fermeture immédiate (7 % en Flandre, 12 % en Wallonie, 14 % à Bruxelles). Lors de notre dernier baromètre, il y a trois mois, ils étaient 15 % à soutenir cette option.