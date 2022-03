Grand Baromètre: près d’un Belge sur deux a peur de ne plus pouvoir payer ses factures d’énergie

Les chiffres donnent le tournis. Et on a beau les publier depuis des semaines, impossible de s’y habituer. Sur un an, la facture d’électricité s’est envolée de 80 % (entre février 2021 et 2022, selon le tableau de bord du régulateur fédéral énergétique, la Creg). La hausse est encore plus violente pour la molécule de gaz naturel, en hausse de 175 % sur le même laps de temps. De quoi faire mal au budget des ménages.