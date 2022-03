Hockey: le Racing et la Gantoise réduisent l’écart en tête de la compétition

Beerschot – Léopold : 4-4. Il y a eu du suspense du côté de Kontich avec un match plein, engagé et passionnant entre 2 équipes aux objectifs bien différents. Les Bruxellois souhaitent terminer la compétition régulière en tête pour valider le premier ticket EHL tandis que les Anversois devront cravacher ferme pour assurer leur maintien en division d’honneur. Et c’est l’équipe locale qui prenaient les devants via 2 buts de François Sior (dont un penalty). A la 22e minute, Arthur Verdussen sonnait enfin la révolte pour les Ucclois mais Sior, décidemment bien inspiré cet après-midi, réussissait le triplé sur p.c. Au retour des vestiaires, le Léo prenait l’initiative et Max Plennevaux frappait à 2 reprises (38e et 51e). Le Bee ne lâchait rien et reprenait l’avantage sur un stroke converti par Arthur De Sloover. Le leader de la compétition voulait éviter un 6e revers et c’est Dylan Englebert qui sortait son équipe de cette mauvaise situation alors qu’il restait encore 7 minutes à jouer dans la rencontre. Les Ucclois lançaient alors toutes leurs forces dans la bataille pour ramener les 3 points mais les Mauve et Blanc tenaient le coup et récoltait un bon point pour leur mission sauvetage qui devra se poursuivre lors du délicat déplacement au Racing, dimanche prochain.

Racing – Waterloo Ducks : 3-2. Les Bruxellois ont assurément réussi l’une des bonnes opérations de ce dimanche, en division d’honneur. Un succès 3-2 face au Waterloo Ducks qui aurait certainement pu être plus large si le Racing n’avait pas perdu un peu le fil du match lors de la seconde période. Avant cela, les hommes de Craig Fulton avaient parfaitement négocié leur prestation du jour en menant 3-0 à la pause après les buts d’Achille De Chaffoy et de Tanguy Cosyns (2 dont un penalty). Durant ces 35 premières minutes, les Brabançons étaient apathiques et en manque total d’inspiration. En seconde période, les Ucclois perdaient alors, petit un petit, de leur superbe et laissaient les visiteurs retrouver leurs sensations. A la 41e minute, Victor Charlet redonnait espoir aux siens et les opportunités étaient bien plus nombreuses. C’était ensuite le capitaine, Gauthier Boccard, qui frappait (58e) et qui mettait le Racing sous pression. Mais devant leurs supporters, les Rats conservaient leur calme et jouaient avec maitrise pour éviter de se faire rattraper au marquoir.

Gantoise – Orée : 3-1. Après la victoire flatteuse, vendredi soir du Léopold, les Flandriens tenaient à remettre les pendules à l’heure pour rester dans le top 4. Ce qui a offert un duel passionnant face à une équipe de l’Orée qui veut éviter de se retrouver mêler, d’une manière ou d’une autre à la lutte pour le maintien. C’est en seconde période, et en seulement 5 minutes, que les Gantois faisaient basculer la rencontre avec des buts de Charles Masson (39e), de Thibault Deplus, suite de p.c. (40e) et Antoine Kina, sur penalty (44e). Eliot Curty réduisait l’écart pour les Bruxellois dans la foulée (46e) mais l’équipe locale contrôlait parfaitement la fin de partie.

Nouvelle défaite pour les champions en titre

Dragons – Braxgata : 4-5. Les semaines se suivent et se ressemblent pour les champions en titre qui ont subi leur 3e défaite depuis la trêve hivernale et qui semblent peiner à trouver un second souffle depuis la reprise. Nelson Onana ne mettait que 60 secondes pour trouver l’ouverture et démontrait la volonté des visiteurs de réaliser une bonne opération, à Brasschaat. Mais le Dragons réagissait et passait devant grâce à Max Luyten et à Nicolas Della Torre (sur penalty). La joie était pourtant de courte durée chez les supporters puisque Christophe Adriaensen remettait tout ce petit monde à égalité dans la foulée. C’est ensuite Loïck Luypaert qui redonnait l’avance au Brax sur p.c. Après la pause, l’Argentin Nicolas Della Torre réussissait le doublé. Maxime Loots inscrivait le numéro 4 pour les visiteurs (49’) mais Florent van Aubel corrigeait le tir pour les locaux (60e). Mais Ben Walker permettait au Braxgata de rester invaincu en 2022 (4 victoires en 5 rencontres et 2 matches d’alignement à disputer). Les hommes de Philippe Goldberg sont donc toujours bien dans la course pour les playoffs mais ils vont devoir, à présent, disputer 4 rencontres en seulement 12 jours. Le Dragons, lui aussi, de pourra plus gaspiller pour éviter de louper le dernier carré.