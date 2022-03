Marc Filipson tente d’éteindre le feu chez Filigranes

Mis en cause pour son management problématique, Marc Filipson propose de recruter un directeur et d’entamer un travail psycho-thérapeutique.

Les travailleurs de Filigranes vivent dans un climat de peur, encaissent brimades et humiliations et ont du mal à faire respecter leurs droits. Voilà ce qui ressort de témoignages de travailleurs anciens et actuels de la célèbre librairie bruxelloise relayés par les médias depuis vendredi. Et plus globalement d’une récente demande d’intervention psychosociale collective chez un conseiller en prévention externe signée par 48 employés. C’est la chaîne d’info bruxelloise BX1 qui a rapporté vendredi l’existence de cette procédure. Tous les témoignages désignent le patron de Filigranes, Marc Filipson, comme responsable. Ce dimanche, celui-ci a écrit à ses collaborateurs pour leur annoncer qu’il va faire un pas de côté. Dans une lettre, dont Le Soir a pu prendre connaissance, il note que Filigranes et lui-même se trouvent « au cœur d’un orage médiatique depuis quelques jours ». Il fait ensuite deux annonces importantes.