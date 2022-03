F1: Max Verstappen contre Charles Leclerc, ça promet

Une semaine après Bahreïn, Verstappen et Leclerc se sont à nouveau livré un superbe duel à Djeddah. Et cette fois, le champion du monde a eu le dernier mot. Leclerc conserve la tête du championnat devant Sainz (3e).

Si ça continue comme ça, on pourrait bien vite oublier Lewis Hamilton ! Pour la deuxième fois en une semaine, ce sont bien Max Verstappen et Charles Leclerc qui ont à nouveau assuré l’essentiel du spectacle et joué les premiers rôles. Et si le champion du monde en titre avait été trahi par sa mécanique en vue du but à Bahreïn, après avoir échangé la position de leader à trois reprises avec le pilote Ferrari, cette fois à Djeddah, il s’est imposé au terme d’un impressionnant mano a mano avec son rival, ponctué d’une très jolie explication tactique lui permettant d’avoir le dernier mot.

« Au fil de la course, il est apparu que nous étions un rien plus rapides en ligne droite tandis que les Ferrari nous étaient supérieures dans les virages rapides », explique Max Verstappen. « Une fois que la course a été relancée à une dizaine de tours de l’arrivée après une période de ‘virtual safety car’, je me suis dit que la dernière phase de course allait être très tactique.