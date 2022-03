Biniam Girmay: «Je ne change pas d’avis, je rentre chez moi!»

Rayonnant sans la ramener, lumineux dans son sourire et sa simplicité, Biniam Girmay s’est installé au banc des interviews avec la même aisance et la même candeur que lorsqu’il dut satisfaire au protocole du podium. La fraîcheur, la jeunesse et la sagesse, déjà, de la vedette du cyclisme africain ont fait mouche dans le parterre très flamand des VIP passablement houblonnés sur le parvis de Wevelgem. Car en Flandre, on aime tous les champions, en particulier en cyclisme, et l’ovation dont Girmay a pu profiter fut à la hauteur de ce public connaisseur.