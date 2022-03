Formule 1: «Pilotes de leur destin», ah bon?

Le Grand Prix d’Arabie saoudite s’est « bien passé ». Les milliers de spectateurs qui ont rejoint le circuit « le plus dangereux de la saison », selon Carlos Sainz, érigé sur « La Corniche » de Djeddah, ont vécu une « grande expérience », comme cela leur avait été promis. Il y a eu des accidents – dont celui, très violent, de Mick Schumacher, qui ne les a visiblement pas trop perturbés… –, une course très rythmée et surtout ponctuée par un superbe duel entre Max Verstappen et Charles Leclerc, d’autres luttes à tous les étages… Bref, c’était « super » !

Et puis il y a eu ce petit goût amer, resté au fond de la gorge de bon nombre des acteurs et des suiveurs de cette « grande expérience ». Un goût aussi âcre et dérangeant que celui provoqué vendredi après-midi par cette colonne de fumée émanant de cette raffinerie pétrolière du groupe Aramco – gros sponsor de la F1 – suite à l’attaque au drone menée là par des rebelles yéménites.