Hockey: la bonne santé retrouvée du Racing

Les sourires étaient radieux à l’issue du coup de sifflet final du côté des Ucclois qui se rendaient bien compte que les trois points remportés face au WatDucks seraient certainement déterminants au moment du décompte final, d’ici moins d’un mois. La victoire du Racing était des plus logique, même si les protégés de Craig Fulton auraient pu se mordre les doigts après une seconde période plus délicate. A la pause, tout aurait dû être dit après 35 minutes de grande qualité et trois buts (Achille De Chaffoy et Tanguy Cosyns, auteur d’un doublé). L’attaquant des Red Lions avait été de tous les bons coups avant la pause, avant de connaître quelques pépins physiques en fin de rencontre. « Les trois points étaient clairement plus importants pour nous que pour notre adversaire du jour. Cette victoire marque d’ailleurs, peut-être, un tournant pour notre équipe. Nous avons mis beaucoup de volonté dans cette première période. Nous restons une équipe difficile à négocier.