Christian Eriksen a repris le cours de sa vie

En raison de l’émoi médiatique et populaire suscité par les événements du 12 juin 2021 sur la pelouse du Parken Stadium de Copenhague, Christian Eriksen doit s’en faire une raison : tant qu’il foulera les pelouses, il ne sera plus jamais un joueur jouissant d’une notoriété normale. S’il avait encore besoin d’en être convaincu, il a eu la parfaite illustration de son nouveau statut le 5 mars dernier lors du déplacement de son nouvel employeur Brentford à Norwich. Tombé au sol après avoir été entravé dans sa course par le Danois, le défenseur Brandon Williams a voulu se venger par frustration avant de réaliser dans la seconde qu’il s’agissait d’Eriksen… et de l’étreindre fraternellement ! « J’ai voulu l’agripper puis j’ai réalisé à quel point c’était incroyable qu’il soit de retour », avait commenté l’Anglais. « Je me suis dit qu’il avait besoin qu’on le félicite. »