Deux mois après sa grave chute, Egan Bernal a repris la route sur son vélo

Un peu plus de deux mois après sa grave chute, le Colombien Egan Bernal a repris l’entraînement sur route à vélo. Le vainqueur du Tour de France 2019, âgé de 25 ans, a publié dimanche une photo sur Instagram le montrant en train de faire du vélo sur une route en compagnie d’un autre cycliste. «Le jour le plus heureux de ma vie», a écrit le cycliste professionnel colombien. «Après deux mois et 20 fractures, je suis de retour et j’ai envie de continuer. On se verra sur la route».

Le 24 janvier, le coureur de l’équipe INEOS-Grenadiers avait percuté un bus à l’arrêt avec son vélo de contre-la-montre lors d’un entraînement à Gachancipá, à près de trente kilomètres au nord de Bogotá. Le vainqueur du dernier Giro avait été victime de fractures du fémur droit, de la rotule droite, d’une vertèbre, d’un traumatisme thoracique, d’un poumon perforé et de fractures des côtes, il avait dû être opéré à deux reprises. Bernal lui-même avait estimé à seulement cinq pour cent ses chances de ne pas être paraplégique. Trois semaines plus tard, il s’entraînait déjà sur son vélo d’appartement.