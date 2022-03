Le Canada étrille la Jamaïque et décroche son ticket pour le Mondial 2022

Au retour des vestiaires, David, l’attaquant de Lille (L1) a encore manqué de précision après un service idéal de Larin (49e), puis le Canada a légèrement levé le pied, afin d’inutilement se faire contrer en voulant marquer plus.

Les occasions de but se sont alors multipliées, Larin, Jonathan David et Tajon Buchanon, manquant de précision dans le dernier geste. Ce dernier a tout de même doublé la marque avant la pause, à la réception d’un centre mal renvoyé par la défense adverse.

L’attaquant Cyle Larin, trouvé dans la surface par le milieu de terrain Stephen Eustaquio, a ouvert le score dès la 13e minute, faisant exploser de joie près de 30.000 doudounes et bonnets rouges.

Ils ne peuvent plus être rattrapés par l’actuel 4e, le Costa Rica, en déplacement au Salvador. En fin de journée, les Etats-Unis et le Mexique peuvent également obtenir leur billet pour le Mondial-2022 (21 novembre-18 décembre).

Le sélectionneur John Herdman a alors fait entrer du sang neuf pour que les remplaçants participent à la fête, et Junior Hoilett a ajouté le troisième but d’un pointu après une passe de Buchanon (82e). Puis, le Jamaïcain a donné encore plus d’allure au score, en marquant contre son camp (88e).