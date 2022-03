Fluxys et EIG acquièrent 80% d'un terminal chilien de GNL

Opérationnel depuis 2009, le terminal Quintero est le plus grand terminal de réception et de déchargement, ainsi que de stockage et regazéification du GNL au Chili. Il représente plus de 75% de la capacité de regazéification du pays (15 millions de mètres cubes par jour) et en 2021, 67% du total des importations de gaz naturel dans le pays ont été réalisés à travers lui.

"Pour Fluxys, ce partenariat est un investissement axé vers l'avenir qui lui permet d'avoir un pied dans un autre pays en Amérique latine, où la transition énergétique constitue une priorité dans l'agenda du gouvernement. Grâce à ses ressources solaires et éoliennes abondantes, le Chili vise à produire l'hydrogène vert le meilleur marché au monde. Avec Fluxys comme partenaire, l'Hydrogen Import Coalition belge a confirmé la compétitivité et la faisabilité d'une chaîne d'approvisionnement en molécules vertes depuis le Chili vers l'Europe et la Belgique", indiquent les entreprises.