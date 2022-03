La course aux playoffs se resserre en NBA: Boston prend la tête de l’Est, les Lakers en mauvaise posture (vidéos)

Plus bas dans le classement, Brooklyn devra probablement passer par le ’play-in’ pour espérer disputer les playoffs après leur défaite 110-119 malgré le premier match de Kyrie Irving sur le sol new-yorkais. Les Nets occupent la 9e place et sont à quatre victoires de la 6e place occupée par Toronto.

À l’Ouest, la lutte s’intensifie pour les playoffs. Golden State, 3e et toujours privé de Stephen Curry, s’est incliné 123-115 à Washington et sent le souffle de Dallas dans sa nuque. Les Mavericks ont pris la 4e place en battant Utah (114-100) et reviennent à deux victoires des Warriors.

Les Los Angeles Lakers ont eu réalisé la mauvaise opération de la soirée dans la lutte pour le ’play-in’. Malgré les 39 points de LeBron James, les Lakers se sont inclinés 116-108 à la Nouvelle-Orléans après avoir compté 23 points d’avance.