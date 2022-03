Prix de l'énergie - Le prix européen du gaz sous les 100 euros

Sur le marché à terme néerlandais - référence pour l'Europe - le prix du gaz a baissé de près de 5%, à 96,4 euros le mégawattheure. Cela reste élevé, mais nettement sous le pic de 345 euros atteint après l'invasion russe de l'Ukraine.

De plus en plus de pays européens investissent dans le GNL. La France notamment prévoit de construire un nouveau terminal au Havre et la Croatie souhaite agrandir ses installations existantes. L'Allemagne a déjà indiqué vouloir augmenter ses importations.