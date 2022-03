Un week-end de Pâques «rouge» attendu sur les routes belges et européennes

Durant le week-end de Pâques, Touring s’attend à ce que le trafic soit très chargé le vendredi après-midi et le samedi matin en Belgique.

Le week-end de Pâques sera rouge partout en Europe pour les départs les 14, 15 et 16 avril et pour les retours le lundi de Pâques 18 avril, indique lundi l’agence Touring Info Trafic. Les vacances de Pâques démarreront toutefois en douceur : les Belges sont, en effet, pratiquement les seuls en congé en Europe. Ailleurs les vacances commencent plus tard.

Pendant le week-end du 1er au 3 avril, Touring ne prévoit pas de problèmes de circulation pour les départs en Europe (vert). La circulation risque toutefois d’être intense en Belgique avec un risque de bouchons (orange) vendredi après-midi et soir (heure de pointe + départ) et samedi matin en direction de la côte et des Ardennes, selon Touring.