Les Diablotins sont à 90 minutes d’une qualification pour l’Euro espoirs 2023

Si les jeunes Diables Rouges ne s’inclinent pas mardi, ils seront assurés de terminer en tête de leur groupe I, ce qui les qualifierait pour l’Euro, qui se déroulera du 9 juin au 2 juillet 2023 en Géorgie et en Roumanie.

Après six matches, les troupes de Jacky Mathijssen comptent 18 points sur 18 et trônent en tête du groupe, avec 9 points d’avance sur le Danemark, qui compte deux matches de moins, alors qu’il ne leur reste que deux rencontres à disputer (au Danemark mardi et contre l’Écosse à domicile le 5 juin).