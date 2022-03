Le CRA-W de Libramont a la patate: une Floribel est née

S’il y a bien une plante cultivée que les Belges adorent, c’est la pomme de terre. Mais d’où viennent toutes ces Charlotte, Bintje, Nicola, Challenger et autres Agria alors que ce tubercule est originaire, historiquement, des Andes ? Très peu de Belgique en tout cas, au contraire de la France et des Pays-Bas qui en sortent plusieurs nouvelles variétés chaque année, mais l’antenne libramontoise du Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) y travaille jour après jour. Un centre unique en Belgique, heureux et fier d’avoir pu inscrire une nouvelle variété dans le « catalogue des variétés agricoles », que certains consommateurs pourront normalement goûter dès cet automne en primeur.