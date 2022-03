Brésil: la candidature à la présidentielle de Bolsonaro commence par une prière

C’est par une prière que la candidature de Jair Bolsonaro à la présidentielle d’octobre prochain a commencé ce dimanche à Brasilia. Dans son homélie, le pasteur a prévenu la foule que le « retour du diable est possible » et que le Brésil allait « vivre une bataille spirituelle ». Chaque mot avait été soigneusement choisi pour ne pas évoquer la politique car l’événement représente une violation flagrante de la loi électorale qui stipule que la campagne présidentielle ne peut débuter qu’au 16 août prochain. Mais la précipitation du président s’explique par son retard de plus de 10 points dans les sondages face à l’ancien président Lula ; « le diable » évoqué par le pasteur.

Sur scène, « le capitaine du peuple » comme il était présenté a voulu rassurer son électorat en déclarant, « qu’un mensonge répété mille fois ne devient pas une vérité. Et bien un sondage mensonger publié mille fois ne fera pas le président de la République ».