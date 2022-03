Une union sacrée pour la relance en Wallonie

Le gouvernement ainsi que les partenaires sociaux et environnementaux ont dépassé leurs divergences. Le plan de relance est réorganisé autour de quatre programmes prioritaires : précarité, économie, énergie et formation.

Le gouvernement wallon, le monde patronal (Union wallonne des entreprises et Union des classes moyennes), les syndicats (FGTB et CSC) et les milieux environnementaux (Inter-Environnement) ont signé lundi matin un document commun à travers lesquels ils s’engagent à une forme d’union sacrée autour du plan de relance de la Wallonie.

L’instant était solennel, d’aucuns diront « historique », mais il sera jugé à l’épreuve des faits. En s’unissant au-delà de leurs divergences et des rapports institutionnels habituels (on dépasse ici le cadre de la concertation sociale classique), les partenaires réussiront-ils à « renforcer la prospérité » au sud du pays, comme ils en formulent l’espoir et l’ambition ? La réponse à cette question sera connue dans plusieurs années.