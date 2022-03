La Belgique bientôt détrônée au classement Fifa? Voici comment les Diables rouges peuvent rester N.1

Installée de manière ininterrompue en tête du classement FIFA depuis le 25 octobre 2018, la Belgique est sur le point de perdre ce leadership. La possibilité avait déjà été très proche lors de la précédente fenêtre internationale, mais le partage du Brésil en Équateur avait perturbé les plans des « Auriverde ».

Officieusement, c’est chose faite depuis le week-end passé après la victoire du Brésil contre le Chili et le partage des Diables en Irlande. Pour l’instant, les « Pentacampeao » devancent les hommes de Roberto Martinez d’un peu plus de 4 points suivant le mode de calcul (compliqué) de la FIFA pour établir ce classement (1829,78 contre 1825,31). Le Brésil jouera son dernier match de qualification de cette fenêtre de mars en Bolivie (il faudra encore replacer le Brésil-Argentine pour clôturer officiellement les éliminatoires dans la zone sud-américaine) quelques heures après le match amical disputé par les Diables à Anderlecht contre le Burkina Faso. En fonction de leur résultat, les Diables (même s’ils attachent sans doute une importance relative à ce classement FIFA) seront des supporters de la sélection bolivienne avec plus ou moins de ferveur.